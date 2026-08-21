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Туапсинский суд взыскал 5 млн рублей в пользу работника, пострадавшего на производстве

Работник получил тяжелую травму в феврале 2025 года при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в Туапсинском морском торговом порту. Суд удовлетворил иск и взыскал с АО «Туапсинский морской торговый порт» и ООО «Туапсеспецгидрострой» компенсацию морального вреда в размере 5 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что во время перемещения автопогрузчиком пачки стальной заготовки длиной 11,5 м произошло ее падение. В результате работник получил тяжелое повреждение правой голени, ему установлена инвалидность II группы с утратой 80% трудоспособности.

Кроме того, суд взыскал с ООО «Туапсеспецгидрострой» разницу между полученным страховым возмещением и утраченным заработком, а также обязал АО «Туапсинский морской торговый порт» предоставлять истцу автотранспорт на весь период лечения и реабилитации.

Алина Зорина

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