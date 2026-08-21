Над Севастополем сбили 19 БПЛА

Над территорией Севастополя в течение прошедшей ночи ликвидировали 19 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Наши военные, авиация и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали 19 беспилотников ВСУ. Спасибо нашим защитникам»,— говорится в сообщении губернатора.

Согласно данным Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 325 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 20 августа до 08:00 21 августа.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов, в результате очередной атаки беспилотников на Крым погибли два жителя Симферопольского района. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Один человек пострадал в Сакском районе. Глава Крыма призвал жителей и гостей региона быть внимательными, проявлять бдительность и осторожность.

Алина Зорина