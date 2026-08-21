В Новороссийске утром 21 августа бензин отпускают на 25 АЗС

По состоянию на 9:00 21 августа в Новороссийске топливо отпускают на 25 АЗС. На всех работающих заправках действуют ограничения: бензин и дизельное топливо продают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 30–60 литрами в зависимости от АЗС, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 в наличии нет. АИ-95 можно приобрести на шести АЗС, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на всех 25 работающих заправках.

Часть АЗС отпускает бензин только спецтранспорту и владельцам топливных карт. В частности, такие ограничения действуют на двух АЗС в Цемдолине на улице Ленина, на «Лукойле» на Сухумском шоссе и в Верхнебаканском. Жителей просят воздержаться от посещения этих заправок.иЕще семь АЗС временно не отпускают топливо.

На отдельных заправках доступность бензина различается: АИ-92 и АИ-95 для обычных автомобилистов есть на АЗС «Лукойла» в Раевской, на выезде из Цемдолины, на «Газпроме» в Натухаевской и на Rusoil в Цемдолине. У «Уфим-нефти» АИ-95 доступен на АЗС на проспекте Дзержинского и Сухумском шоссе.

Оперативные данные о наличии топлива публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений. Минэнерго РФ ранее предупреждало, что сведения о бензине в народных чатах, на сайтах и в мобильных приложениях могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора персональной информации.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции города остается напряженной. По словам мэра, поддержка на федеральном уровне необходима для стабилизации обеспечения муниципалитетов горючим. В Новороссийске для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб, а также предприятий жизнеобеспечения определили две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.

Анна Гречко