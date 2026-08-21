Новороссийск признали лидером по развитию опорных населенных пунктов

Новороссийск занял первое место в номинации «За вклад в развитие опорных населенных пунктов» среди крупных муниципальных образований по итогам 2025 года. Награду городу присудило Минстроя России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Награждение прошло на форуме «Города будущего». В мэрии отметили, что результат связан с реализацией проектов по цифровизации городского хозяйства.

Опорные населенные пункты определяются в рамках федеральной политики пространственного развития и должны становиться центрами экономического и инфраструктурного развития прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, что Новороссийск находится на восьмом месте по популярности у российских туристов среди всех направлений Краснодарского края, включая горнолыжный кластер, и на пятом — среди пляжных территорий. В топ-10 направлений Краснодарского края по количеству бронирований в 2026 году также вошли Сочи, Краснодар, Эсто-Садок, Сириус, Геленджик, Красная Поляна, Анапа, Адлер и Горячий Ключ. На Новороссийск приходится 2% от количества всех бронирований в регионе. Темпы бронирований сохраняют темпы на уровне прошлого года, уточнили в «Островке».

Анна Гречко