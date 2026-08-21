На Кубани насчитывается более 15 тысяч памятников археологии

Краснодарский край входит в число российских регионов, наиболее насыщенных объектами археологического наследия. В настоящее время на его территории зафиксировано свыше 15 тыс. таких объектов, относящихся к разным историческим периодам и связанных с культурами древних народов. Ежегодно в регионе действуют около 200 научных экспедиций, которые ведут раскопки, изучают обнаруженные артефакты и впоследствии передают их в музейные фонды. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, одним из объектов исследований с весны 2026 года стало поселение «Волна-3» в Темрюкском районе, где сейчас работают археологи. Памятник датируется позднеантичным периодом и интерпретируется как усадебный комплекс. От каменных фундаментов сохранилось несколько рядов кладки. Учеными обнаружены 16 помещений и пять дворов, образующих единую жилую и хозяйственную структуру. Среди обнаруженных предметов — амфоры, кухонная и столовая посуда, бронзовые монеты, обломок жернова и лепной светильник.

В августе стартовали раскопки еще одного объекта — поселения «Северское 2» в Северском районе. Исследовательские работы ведутся на участке площадью 800 кв. м, половина территории уже изучена. Археологами извлечены фрагменты керамики красно- и сероглиняного типа, грузила для ткацких станков и рыболовных снастей, а также каменная зернотерка. Кроме того, в культурном слое сохранилась целая лепная кружка. Находки относятся к I–II векам нашей эры и позволили ученым сделать вывод, что поселение имело хозяйственно-бытовое назначение и принадлежало меотскому населению Закубанья.

Алина Зорина