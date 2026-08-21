Взносы краснодарцев в НПФ в первом квартале достигли 7,7 млрд рублей

Жители Краснодарского края в январе—марте 2026 года направили в негосударственные пенсионные фонды 7,7 млрд руб. Из этой суммы 7 млрд руб. пришлось на программу долгосрочных сбережений (ПДС), еще 0,7 млрд руб. — на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе НПФ «Будущее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объем взносов вкладчиков из региона в ПДС за год вырос на 92% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Количество заключенных договоров долгосрочных сбережений в Краснодарском крае за тот же период достигло 62 тыс. единиц, что на 31% больше, чем годом ранее. Общее число вкладчиков в ПДС на конец отчетного периода увеличилось со 136 тыс. до 384 тыс. человек.

По программам негосударственного пенсионного обеспечения объем вложений жителей и предприятий Краснодарского края за отчетный период превысил 0,7 млрд руб. Из них взносы физических лиц составили более 0,2 млрд руб., юридических — 0,5 млрд руб.

По взносам в ПДС Краснодарский край занял пятое место среди регионов России, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ханты-Мансийскому автономному округу. По взносам в НПО регион находится на 13-й позиции. Общий объем взносов россиян в НПО и ПДС во всех регионах страны за первый квартал 2026 года достиг 237 млрд руб., увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алина Зорина