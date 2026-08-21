В Сочи 21 августа топливо доступно на 53 автозаправочных станциях

По состоянию на 09:00 21 августа в Сочи работают 53 автозаправочные станции. По данным топливных операторов, сжиженный газ доступен на 13 АЗС, бензин АИ-95 — на 24, АИ-92 — на 26, дизельное топливо — на 38 станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На трех автозаправочных станциях сети «Роснефть» топливо в приоритетном порядке предоставляют общественному транспорту, а также машинам экстренных, коммунальных и медицинских служб. Такой порядок действует и для транспорта учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

На этих трех АЗС также могут заправляться автомобили по топливным картам. Кроме того, приоритетное обслуживание предусмотрено для людей с инвалидностью I и II групп.

Еще три станции сети «Лукойл» перевели на обслуживание экстренных служб. Таким образом, на этих объектах заправляют транспорт, который используется соответствующими службами.

Актуальные сведения о наличии топлива можно получить по многоканальной горячей линии администрации Сочи по телефону 8 (862) 296-59-90. Информация также размещается в официальном чат-боте администрации города.

Продолжает работать отдельный телефон горячей линии +7 (988) 416-13-14. По этому номеру принимают только звонки.

Информацию о наличии топлива также можно получить непосредственно на информационных стелах автозаправочных станций. Кроме того, сведения доступны на официальных сайтах и в приложениях топливных компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть».

Данные о доступности топлива также размещаются в сервисе «Яндекс Заправки». Информация предоставляется топливными операторами и предназначена для уточнения наличия конкретных видов горючего на работающих в городе АЗС.

Мария Удовик