Эксперт: В Крыму для окупаемости крупных проектов не хватает деловой активности

По итогам января—июня 2026 года объем инвестиций в недвижимость в России составил 373 млрд руб., что на 12% меньше, чем годом ранее, пишет «Ъ». Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Крыма и Севастополя, «Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор «СЗ Таласса» Илья Вохонцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«Крымский рынок коммерческой недвижимости в 2026 году развивается неравномерно. Фон сдержанный: в первом квартале 2026 года 40% организаций сферы услуг в Крыму назвали недостаточный спрос одним из ограничений развития бизнеса, 56% — неопределенность экономической ситуации. Я бы охарактеризовал ситуацию не как общее сжатие, а как более жесткий отбор объектов»,— прокомментировал эксперт.

По его словам, в офисном сегменте сохраняется дефицит предложения. В Симферополе и Севастополе не хватает не менее 100 тыс. кв. м качественных площадей классов А и В. В Симферополе есть 10 качественных бизнес-центров без класса А, в Севастополе — семь, один из них — класса А.

«Ставки составляют 1,1–1,3 тыс. руб. за кв. м в месяц; с 2023 по 2025 год в Симферополе они выросли на 22% в классе B+ и на 39% в B. Доходность нового офисного девелопмента оценивается менее чем в 8%. Сегмент упирается в противоречие: качественных площадей мало, а деловой активности недостаточно для окупаемости крупного бизнес-центра»,— отметил Илья Вохонцев.

Он добавил, что в складской недвижимости предложение увеличивается точечно. В апреле 2026 года рядом с Симферополем реализованы два проекта — логистический комплекс и индустриальный парк общей мощностью 80 тыс. кв. м. Спрос формируют маркетплейсы, розничные сети, производители и дистрибуторы. Он связан с операционной потребностью бизнеса, поэтому о насыщении рынка говорить рано.

В гостиничном сегменте на конец апреля 2026 года насчитывалось 6,3 тыс. номеров в классифицированных отелях уровня «три—пять звезд». В строительстве находилось около 2,8 тыс. номеров со сроком ввода до 2030 года. При этом в июне доля нераспроданных апартаментов на западном побережье достигла 66%, а по полуострову на конец 2025 года — 64%. Это структурный разрыв: качественных гостиниц не хватает, но сезонные апартаменты в отдельных локациях уже сталкиваются с избытком предложения.

«Таким образом, рынок коммерческой недвижимости не падает целиком — он разделяется. Дефицит офисов сохраняется, но новые проекты запускаются осторожно. В гостиничном сегменты перспективны объекты с круглогодичным спросом. Во втором полугодии я ожидаю более долгого принятия решений: ликвидные объекты сохранят позиции, а слабые проекты будут уступать по стоимости или условиям сделки»,— рассказал Илья Вохонцев.

Маргарита Синкевич