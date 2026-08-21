Под Саратовом второй день ликвидируют возгорание на мусорном полигоне

В Балакове второй день тушат пожар на мусорном полигоне. Над ликвидацией возгорания работает состав МЧС и спецтехника, сообщил в своих соцмедиа глава района Сергей Барулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветер мешает ликвидации пожара на полигоне в Балакове

Фото: t.me / sergey_barulin Ветер мешает ликвидации пожара на полигоне в Балакове

Фото: t.me / sergey_barulin

Пожар произошел накануне, 20 августа. На полигон прибыли заместитель по ЖКХ Павел Канатов, руководитель ГО и ЧС Юрий Трофимов и руководитель МБСПУ «Комбинат благоустройства» Иван Рябов, а также представители министерства экологии региона. К месту возгорания привезли дополнительную технику для доставки земли и воды.

«Площадь возгорания значительная, ситуацию усугубляет ветер. Как сообщал ранее, на месте оперативно создан штаб по ликвидации пожара», — сообщил глава Балаковского района.

Это не первый случай возгорания полигонов ТБО в Саратовской области. Ранее, 18 августа, свалка загорелась в Красноармейске. 2 августа огонь вспыхнул на мусорном полигоне в Энгельсе, 11 августа загорелись мусор и трава на территории мусороперегрузочной станции в Елшанке в Саратове.

Марина Окорокова