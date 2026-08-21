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СК начал проверку по факту избиения подростка водителем автобуса в Астрахани

В Астрахани следствие начало проверку по факту избиения подростка водителем автобуса. Инцидент произошел накануне, 19 августа, сообщили в региональном СУ СКР.

В Астрахани возбуждена доследственная проверка после конфликта водителя автобуса и подростка

В Астрахани возбуждена доследственная проверка после конфликта водителя автобуса и подростка

Фото: Марина Окорокова

В Астрахани возбуждена доследственная проверка после конфликта водителя автобуса и подростка

Фото: Марина Окорокова

Информация о применении физической силы в отношении несовершеннолетнего появилась в медиапространстве. Предположительно, мужчина избил подростка, высадив его из салона автобуса. Причиной стал якобы громкий смех молодых людей в общественном транспорте.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. По результатам процессуальной проверки будет дана правовая оценка.

Марина Окорокова