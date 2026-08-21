СК начал проверку по факту избиения подростка водителем автобуса в Астрахани
В Астрахани следствие начало проверку по факту избиения подростка водителем автобуса. Инцидент произошел накануне, 19 августа, сообщили в региональном СУ СКР.
В Астрахани возбуждена доследственная проверка после конфликта водителя автобуса и подростка
Фото: Марина Окорокова
Информация о применении физической силы в отношении несовершеннолетнего появилась в медиапространстве. Предположительно, мужчина избил подростка, высадив его из салона автобуса. Причиной стал якобы громкий смех молодых людей в общественном транспорте.
Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. По результатам процессуальной проверки будет дана правовая оценка.