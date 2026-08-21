Над Прикамьем сбили несколько беспилотников

Над Пермским краем сбили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Режим беспилотной опасности и план «Ковер» действовал в Прикамье с 7:40 до 10 часов. В Перми работали системы оповещения, были слышны громкие хлопки.

По данным Минобороны РФ, всего в течение прошедшей ночи с 20:00 мск 20 августа до 8:00 мск 21 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 325 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики, Краснодарского края, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.