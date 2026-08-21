Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 325 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 325 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 20 августа до 08:00 21 августа. Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики, Краснодарского края, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов, в результате очередной атаки беспилотников на Крым погибли два местных жителя Симферопольского района. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Один человек пострадал в Сакском районе. Он призвал жителей и гостей региона быть внимательными, проявлять бдительность и осторожность.

Алина Зорина

Алина Зорина