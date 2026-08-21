Два человека погибли при атаке БПЛА на Крым
В результате очередной атаки беспилотников на Республику Крым погибли два местных жителя. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Один человек пострадал в Сакском районе. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В результате удара со стороны ВСУ погибли двое жителей Симферопольского района.
«Разделяю скорбь и выражаю соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти обязательно окажут необходимую помощь», — заявил Сергей Аксенов.
Жителей и гостей региона в очередной раз призвали быть внимательными, проявлять бдительность и осторожность.