В Перми задержали криминального авторитета из Новосибирска

В Перми правоохранители задержали 67-летнего криминального авторитета из Новосибирской области. В отношении него возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным полиции, с 2019 года ранее судимый новосибирец имел статус криминального лидера на территории Новосибирской области. Кроме контроля за финансами, фигурант дела занимался присвоением криминальных статусов другим лицам в преступной среде, считает следствие.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Александра Стрелкова