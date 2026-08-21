В Перми задержали криминального авторитета из Новосибирска
В Перми правоохранители задержали 67-летнего криминального авторитета из Новосибирской области. В отношении него возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), сообщает ГУ МВД региона.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
По данным полиции, с 2019 года ранее судимый новосибирец имел статус криминального лидера на территории Новосибирской области. Кроме контроля за финансами, фигурант дела занимался присвоением криминальных статусов другим лицам в преступной среде, считает следствие.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.