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В Перми задержали криминального авторитета из Новосибирска

В Перми правоохранители задержали 67-летнего криминального авторитета из Новосибирской области. В отношении него возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), сообщает ГУ МВД региона.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным полиции, с 2019 года ранее судимый новосибирец имел статус криминального лидера на территории Новосибирской области. Кроме контроля за финансами, фигурант дела занимался присвоением криминальных статусов другим лицам в преступной среде, считает следствие.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Александра Стрелкова

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