В Астраханской области объявили воздушную опасность

Воздушная опасность действует на территории Астраханской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Астраханцев просят не покидать дома, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом. Пройдите в ванную, коридор или другое помещение с несущими стенами без окон. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании.

Спасатели напоминают, что БВС и работу ПВО запрещено снимать. Мобильный интернет и связь могут быть ограничены. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко