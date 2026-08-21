В Новороссийске проран в Суджукской лагуне начали раскапывать вручную

В Новороссийске экологические активисты вручную восстановили проран между Суджукской лагуной и Черным морем после того, как ранее проложенный экскаватором канал вновь занесло камнями. Добровольцы взялись за лопаты, чтобы обеспечить выход мальков из лагуны в море, сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

Проран экскаватор прорыл в начале августа после обращений общественников и прокурорской проверки. Однако сделанный канал оказался узким и неглубоким и через несколько дней был снова перекрыт наносами.

После этого активисты организовали ручную расчистку. К работе присоединились несколько добровольцев, в том числе мужчины и местные жители. Один из участников пришел со своей лопатой. В итоге проран удалось вновь открыть.

При этом общественники отмечают, что ручная расчистка не решает проблему надолго. Для постоянного соединения лагуны с морем требуется капитальное обустройство прорана.

Вопрос сохраняется несколько лет. В 2024 году суд обязал обеспечить постоянную открытость прорана — 365 дней в году. Исполнение решения суда было возложено на министерство природных ресурсов Краснодарского края. За его неисполнение должностных лиц предупреждали об административной и уголовной ответственности.

Первый раз добровольцы использовали так называемую «народную лопату» для расчистки прорана в 2019 году. Сейчас, спустя семь лет, этот способ снова пришлось применить.

Ранее сообщалось, что особо охраняемую природную территорию регионального значения «Суджукская лагуна» в Новороссийске планировали очистить от иловых отложений при условии выделения финансирования после завершения разработки проектной документации на выполнение работ. В минприроды Кубани заявили, что ведомство заключило государственный контракт с ООО «Экотектор» 28 июля 2025 года на выполнение разработки проектной документации по расчистке ООПТ «Суджукская лагуна». В настоящее время проектирование не завершено, что препятствует осуществлению работ по очистке территории от иловых отложений.

Анна Гречко