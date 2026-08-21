В порту Новороссийска 21 августа проведут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 21 августа пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с практическими стрельбами. Маневры запланированы на 11:00–13:00 и 21:00–23:00, сообщили в городском МЦУ со ссылкой на НВМБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Во время учений военнослужащие отработают отражение нападения безэкипажных катеров и БПЛА с применением артиллерийских установок. На время стрельбищ будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг и сабдоски.

Также запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены

Анна Гречко