Угрозу атаки беспилотников объявили в Пензенской области

Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Жителей просят не выходить из дома. Избегайте окон и не пользуйтесь лифтом. Укройтесь в комнате с капитальными стенами без остекления (ванная, коридор).

Если вы на улице, немедленно пройдите в ближайшее здание или подземный переход. Рекомендуется оставаться в укрытие до отбоя сигнала об опасности.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил об ограничениях мобильного интернета. В экстренной ситуации звоните по телефону 112.

Нина Шевченко