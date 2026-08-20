Угрозу атаки беспилотников объявили в Пензенской области
Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Жителей просят не выходить из дома. Избегайте окон и не пользуйтесь лифтом. Укройтесь в комнате с капитальными стенами без остекления (ванная, коридор).
Если вы на улице, немедленно пройдите в ближайшее здание или подземный переход. Рекомендуется оставаться в укрытие до отбоя сигнала об опасности.
Губернатор Олег Мельниченко напомнил об ограничениях мобильного интернета. В экстренной ситуации звоните по телефону 112.