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Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Беспилотная опасность действует на территории Волгоградской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Волгоградцев просят не покидать дома. Отойдите от окон и укройтесь в помещении с несущими стенами без остекления (ванная, коридор, кладовая). Отключите свет, газ, воду. Не пользуйтесь лифтом. Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание или подземный переход.

Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко