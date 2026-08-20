Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Беспилотная опасность действует на территории Волгоградской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Волгоградцев просят не покидать дома. Отойдите от окон и укройтесь в помещении с несущими стенами без остекления (ванная, коридор, кладовая). Отключите свет, газ, воду. Не пользуйтесь лифтом. Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание или подземный переход.

Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко