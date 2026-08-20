Главные новости за 20 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Севастополе военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку и нейтрализовали 13 беспилотников. В результате падения обломков пострадали двухлетний ребенок и его мать, также повреждены окна многоквартирного дома и три автомобиля.

В Краснодарском крае просроченная более трех месяцев задолженность по розничным кредитам без учета ипотеки достигла 79,5 млрд руб., регион занял третье место в России после Москвы и Московской области. С начала года объем просрочки на Кубани вырос на 8,4%, в Адыгее он увеличился на 4,8%, в Крыму — на 15,1%, а в Севастополе — на 17,4%.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор сыну экс-начальника УВД Александру Семенову, осужденному за смертельное ДТП в Геленджике, и отказал защите в пересмотре решения. Семенов получил 11 лет лишения свободы в колонии-поселении, три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, а его также обязали выплатить родителям погибшей пассажирки 8,5 млн руб. компенсации морального вреда.

Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск Россельхозбанка о признании банкротом ООО «Новоросметалл», предварительное заседание назначено на 16 сентября. По итогам 2025 года компания получила 5 млрд руб. чистого убытка при выручке 10 млрд руб., а сумма 62 исполнительных производств в отношении предприятия превышает 1,9 млрд руб.

Руководителем департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края назначен Артем Пожидаев, соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Пожидаев с 2011 по 2025 год работал в контрольно-надзорных органах, в 2025–2026 годах возглавлял отдел в краевом департаменте строительства, а в январе стал первым заместителем руководителя департамента по надзору в строительной сфере.

В Краснодарском крае число компаний, работающих в сфере дополнительного образования детей и взрослых, за год выросло на 8,1% и достигло 3 838. По количеству таких организаций регион входит в пятерку лидеров России: на Кубань приходится 3,7% общероссийского числа.

В Адыгее годовая инфляция по итогам июля 2026 года замедлилась до 6,42%, однако осталась выше общероссийского показателя в 5,98%, за месяц цены выросли на 0,29%. Больше всего подорожали услуги и отдельные непродовольственные товары, при этом стоимость продуктов в июле не изменилась.