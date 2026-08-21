ФК «Сочи» обыграл «Нефтехимик»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 7-го тура Первой лиги в Нижнекамске взял верх над местным «Нефтехимиком». Игра завершилась со счетом 2:1.

В первые полчаса встречи команды действовали старательно, боролись на каждом участке поля. На 28-й минуте на помощь «Сочи» пришли стандарты, когда после розыгрыша углового Марсело Алвес переправил мяч в сетку ворот хозяев. Второй гол сочинцев случился незадолго до перерыва и получился логичным. Максим Кайнов пробил издали, голкипер «Нефтехимика» Андрей Голубев отбил мяч перед собой, а Руслан Магаль на добивании удвоил преимущество своей команды. Нижнекамцы же не нанесли ни одного удара в створ ворот Александра Дегтева за 45 минут.

Второй тайм хозяева начали лучше, прибавили в атаке и на 60-й минуте смогли сократить отставание благодаря вышедшему на замену Исламу Машукову. Затем градус игры повысился. Сначала на 70-й минуте сочинцы остались вдесятером после удаления Вячеслава Литвинова, но вскоре уже защитник «Нефтехимика» Михаил Сухорученко увидел перед собой красную карточку. Однако «Сочи» все же довел встречу до победы со счетом 2:1.

После этого успеха «барсы» имеют в активе 13 очков и занимают третье место в таблице. В следующем туре Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют в Набережных Челнах 24-го августа против «КАМАЗа».

Евгений Леонтьев