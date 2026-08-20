В Севастополе при атаке БПЛА пострадали мать и двухлетний ребенок

Военные, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 13 беспилотных летательных аппаратов. В результате произошедшего пострадали два человека — двухлетний ребенок и его мать, сообщает глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Обломки сбитого беспилотника упали на крышу, после чего осколки шифера травмировали находившихся рядом людей. Мать ребенка также получила повреждения от осколков.

Скорая помощь транспортирует двухлетнего пострадавшего в больницу. Сведения о состоянии ребенка после госпитализации в приведенной информации не уточняются.

Спасательная служба также зафиксировала падение осколков сбитых беспилотников в Гагаринском районе и на Северной стороне Севастополя. В Нахимовском районе в многоквартирном доме повреждены несколько окон.

Кроме того, поступили три сообщения о повреждении автомобилей. Другие сведения о характере повреждений машин в приведенной информации не уточняются.

Жителей призвали не приближаться к обломкам беспилотных аппаратов или целым БПЛА, если такие находки обнаружены. В случае обнаружения подобных предметов необходимо сразу сообщить об этом по номеру 112.

Также жителей призвали ориентироваться только на официальную информацию.

Мария Удовик