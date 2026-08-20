Днем над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей перехватили БПЛА

С 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края продолжают действовать дополнительные меры безопасности. В регионе запрещены съемка и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ограничения также касаются публикации сведений о местонахождении военных объектов, потенциально опасной инфраструктуры и критически важных объектов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

Для граждан штраф составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении санкции увеличиваются: для физических лиц — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для организаций — до 300 тыс. руб.

При обнаружении обломков беспилотников жителям рекомендуют не приближаться к ним и не перемещать их. О таких находках необходимо сообщать по номеру 112.

Мария Удовик