Жителя Крыма задержали в аэропорту Адлера по делу об экстремистской ячейке

Следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю возбудило новое уголовное дело в отношении еще одного организатора алуштинской ячейки организации «Свидетели Иеговы», признанной экстремистской и запрещенной в России. Фигурантом дела стал 28-летний житель села Запрудное.

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По данным следствия, фигуранта обвиняют в создании организации и руководстве ее деятельностью. Следователи считают, что после решения суда о ликвидации организации он вместе с единомышленниками продолжил поддерживать ее деятельность.

В 2017 году Верховный суд России постановил ликвидировать организацию «Свидетели Иеговы» и ее региональные отделения из-за экстремистской деятельности. Несмотря на это решение, как утверждает следствие, житель Запрудного и другие участники продолжили поддерживать работу организации.

По данным следствия, фигурант попытался уехать из России. Его задержали в аэропорту Адлера сотрудники Следственного комитета при участии оперативных подразделений ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД России.

Во время обысков у задержанного изъяли запрещенную литературу и другие материалы, которые, по данным следствия, содержат признаки экстремизма. Изъятые материалы стали частью расследования уголовного дела.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства деятельности фигуранта и дают оценку его действиям в рамках возбужденного уголовного дела.

Это уже четвертое дело в отношении организаторов алуштинской ячейки, о котором сообщили следственные органы. Ранее обвинения предъявили еще трем организаторам. Их дело сейчас находится на завершающей стадии расследования.

В следственном управлении сообщили, что новый фигурант обвиняется в создании и руководстве деятельностью организации, признанной экстремистской. Задержание провели в аэропорту Адлера, когда он пытался выехать из России. Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Удовик