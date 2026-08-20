Главные новости за 20 августа. Кавказ

В первом квартале 2026 года в экономику Ставропольского края поступило более 52,6 млрд рублей инвестиций, за тот же срок в регионе создано свыше 1,3 тысячи рабочих мест.

Имущество банкрота ПАО НК «Роснефть-КБТК» — автозаправочная станция в Урванском районе и нефтебаза в Тереке — выйдет на открытый аукцион 28 сентября 2026 года с начальными ценами 5,46 млн рублей и 38,2 млн рублей соответственно.

В августе Ставропольский край вошел в число лидеров среди регионов по спросу на посуточную аренду загородных домов. На первом месте рейтинга оказался Краснодарский край, далее идут Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставропольский край.

Отдых в горных курортах Северного Кавказа в августе 2026 года стал дороже прошлогоднего на 12–25%. В расчетах учитывались предложения квартир, апартаментов, гостевых домов и коттеджей на семь ночей в августе 2026 года без учета дороги, питания и экскурсий.

По итогам первого полугодия 2026 года в Ставропольском крае произведено около 40 тыс. т хлебобулочных изделий. Производственный потенциал края позволяет ежегодно выпускать около 100 тыс. т продукции, при этом четверть объема приходится на крупные хлебозаводы.

Левашинским районным судом удовлетворены исковые требования прокуратуры о возмещении ущерба, причиненного в результате незаконной добычи полезных ископаемых в Дагестане. Сумма ущерба от нелегальной добычи песчано-гравийной смеси составила 53,7 млн руб.