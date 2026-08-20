Сегодня День рождения празднует генеральный директор «Ростеха» и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов.

Его поздравляет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

— Уважаемый Сергей Викторович!

Ваш вклад в укрепление России невозможно переоценить. Под Вашим руководством «Ростех» остается прочной основой технологического и промышленного развития страны. Это особенно важно и ценно в условиях, когда право нашей Родины на самостоятельное развитие постоянно пытаются оспорить внешним давлением.

Вы видите и чувствуете глобальные перспективы, грамотно и своевременно определяете стратегию действий, объединяете самых разных людей вокруг общих ключевых задач, добиваетесь высоких результатов.

От всех жителей Самарской области — крепкого здоровья, энергии, реализации намеченных планов!