В Адыгее водитель грузовика насмерть сбил женщину

Смертельное ДТП произошло утром 20 августа в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи. Авария произошла около 11:10. По предварительной информации, 66-летний житель Краснодарского края управлял грузовым автомобилем и двигался в направлении Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В районе населенного пункта водитель сбил женщину, которая переходила проезжую часть вне установленного для этого места. В результате наезда пешеход получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Прибывшие экстренные службы не смогли ей помочь.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и причины ДТП. Правоохранители проводят проверку и выясняют детали аварии.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В ведомстве также напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и проявлять особую внимательность на участках дорог, где на проезжей части могут появляться пешеходы.

«Ъ-Кубань» писал, что в Красногвардейском районе Адыгеи грузовик столкнулся с легковой машиной, потерял управление и врезался еще в семь автомобилей, стоявших на обочине. В аварии погиб молодой человек, еще одна девочка получила травмы.

Мария Удовик