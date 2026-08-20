Авария оставила без электричества жителей семи улиц Краснодара
Вечером 20 августа в Музыкальном микрорайоне Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Ограничения затронули жителей семи улиц в Прикубанском округе города. Без электричества временно остались жители Агрохимической, Дунаевского, Есенина, Московской, Мусоргского, Прокофьева и Рахманинова.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Причиной отключения стало повреждение на линии напряжением 6–10 кВ. В результате перестали работать три трансформаторные подстанции. Аварийная бригада приступила к работе на месте происшествия.
Специалисты выясняют точную причину повреждения линии и проводят необходимые работы для восстановления электроснабжения. Сроки завершения ремонта пока не сообщаются.
Информация об аварийном отключении и восстановлении подачи электроэнергии доступна через городские службы. Об отключении сообщает ЕДДС Краснодара.