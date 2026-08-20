В Сочи в 2026 году высадили около 5 тысяч деревьев и кустарников

В Сочи в рамках компенсационного озеленения в 2026 году высадили около 5 тыс. деревьев и кустарников. Мероприятия по защите зеленых насаждений и компенсационному озеленению выделили в отдельную муниципальную программу «Охрана окружающей среды». Работы проводят во всех внутригородских районах Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По словам директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрея Никончука, в 2026 году высадили около 5 тыс. растений. В это число вошли более 100 пальм и 359 деревьев. До конца года число высаженных растений планируют довести до 14 тыс. в соответствии с сезонными рекомендациями.

В Лазаревском районе продолжаются посадки пальм Вашингтоний, эвкалиптов серебристых, альбиций Ленкоранских и кипарисовиков. Работы проводят на набережной реки Псезуапсе, а также на улицах Павлова и Социалистической.

В Центральном районе высаживают пальмы Вашингтонии, магнолии Суланджа и ивы Вавилонские. Посадки проходят в сквере на улице Конституции, Приморском парке, Японском саду и на мемориале в Завокзальном районе.

В Хостинском районе работы по компенсационному озеленению проводят на улицах Тепличной и 50 лет СССР, на Курортном проспекте и в сквере Мацеста. Здесь высаживают пальмы Вашингтоний, коричники камфорные, липы и магнолии крупноцветковые.

В Адлерском районе посадки пальм Вашингтоний, кедров Гималайских и тисов ягодных проходят на улицах Ленина и Просвещения. В Красной Поляне работы проводят на улице Ачишховской и в сквере Памяти и Согласия.

Мероприятия по защите зеленых насаждений и компенсационному озеленению проводят в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды». В 2026 году в городе уже высадили около 5 тыс. растений, среди которых более 100 пальм и 359 деревьев. До конца года планируют довести общее число высаженных растений до 14 тыс. Работы проводят в Лазаревском, Центральном, Хостинском и Адлерском районах, а также в Красной Поляне.

Мария Удовик