На Кубани оштрафовали бригадира ремонтного цеха за ущерб на железной дороге

Суд признал 28-летнего бригадира цеха текущего отцепочного ремонта виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Нарушение привело к сходу вагонов с рельсов и причинению крупного ущерба. Сумма ущерба превысила 13 млн руб., сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина в силу занимаемой должности должен был соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При обслуживании подвижного состава он не убедился в отсутствии препятствий для передвижения группы вагонов.

В ходе работ бригадир убрал тормозной башмак из-под группы вагонов. При этом он не обеспечил их закрепление. После этого вагоны самопроизвольно проехали по железнодорожному пути и сошли с рельсов.

Следствие установило, что действия бригадира привели к нарушению правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате схода вагонов ущерб оценили более чем в 13 млн руб.

Суд признал мужчину виновным по делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба. По решению суда бригадиру назначили штраф.

Мария Удовик