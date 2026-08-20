Главные новости за 20 августа: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Единственным собственником воронежского предприятия по производству импортозамещающих ветеринарных препаратов для промышленного птицеводства и свиноводства ООО «Биостим» стало территориальное управление Росимущества. До этого 82% фирмы принадлежали Константину Греку, а 18% — Николаю Куконину. Господин Куконин с момента основания «Биостима» и до настоящего времени является директором организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Концессионер Левобережных очистных сооружений (ЛОС) в Воронеже — ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») — объявил торги по выбору подрядчика на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов на ЛОС. Начальная цена договора составляет 61,5 млн руб.

Генеральный директор АО «Белгородская ипотечная корпорация» (АО «БИК») и АО «Фонд развития территории Белгородской области» Дарья Макарова сменила фамилию. Теперь она фигурирует в ЕГРЮЛ как Дарья Деревянко. Обе компании она возглавляет с мая 2025 года.

В Белгородской области на квартиру в новостройке нужно копить дольше всего в Черноземье. При средней стоимости такого жилья в 7,7 млн руб. и средней зарплате в 77,7 тыс. руб. жителю региона потребуется 8,2 года. В целом по стране Белгородчина занимает 64-е место.

Казенное учреждение Курской области «Центр транспортных услуг» заключило контракт на продолжение внедрения интеллектуальной транспортной системы в регионе (ИТС) с московским ООО «Интеллектуальные цифровые дороги» (ИЦД), которое уже получало подобные подряды в регионе. Компания не стала снижать начальную цену соглашения в 110,3 млн руб.

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, что оперативный штаб поддержал его предложение о временном отключении дорожных камер фиксации скорости на трассе М-2 «Крым» от Медвенского района до границы с Белгородской областью.

В Липецке суд вынес приговор по делу о мошенничестве на сумму свыше 1,9 млн руб. при получении гранта на развитие фермерского хозяйства. Фигуранту назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск регионального министерства сельского хозяйства о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.

С 20 августа временно исполняющей обязанности главы Колпнянского района Орловской области назначена Евгения Болотская. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков, он же представил кандидатуру на совещании с главами муниципалитетов. Назначение произошло после смерти бывшего главы района Виктора Громова.

Правительство Тамбовской области планирует продать свою долю в ООО «Тамбовская сахарная компания» (контролируется структурой краснодарской ГК «Прогресс агро»). 25,01% в компании хотят реализовать по рыночной цене 388 млн руб.

Денис Данилов