Главные новости за 20 августа. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону объявлен тендер на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции шугоотбойной косы и водозаборного ковша водозабора №1 в Александровке. Стоимость работ оценивается в 64,8 млн руб.

В августе Ростовская область вошла в число лидеров среди регионов по спросу на посуточную аренду загородных домов. Среди городских направлений лидируют Казань, Краснодар и Анапа, а в топ-5 также входят Ростов-на-Дону и Пятигорск.

В 2026 году в Ростовской области планируют расселить более 2 тыс. человек из ветхого и аварийного жилья общей площадью 34,8 тыс. кв. м. Показатель остается на уровне 2025 года, когда из аварийных помещений площадью 43 тыс. кв. м переселили 2,1 тыс. жителей.

В Ростове-на-Дону планируют благоустроить 5,3 км грунтовых дорог за почти 140 млн руб. Сдать объекты планируют до конца октября.

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима заведующую отделом и двух продавцов-консультантов магазина одежды в торговом центре каждую. Обвиняемые признаны виновными в систематическом хищении вверенного имущества на сумму более 7,7 млн руб.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Нариману Джапарову, признанному виновным в участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене. Джапарова приговорили к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а также штрафу в 600 тыс. руб.