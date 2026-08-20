На платных парковках Краснодара установили еще 21 камеру

В Краснодаре на муниципальных платных парковках установили еще 21 камеру для контроля автомобилей, водители которых снимают государственные регистрационные номера. Каждая камера фиксирует госномер машины при заезде на парковочное место. За первые сутки работы новые комплексы выявили 94 потенциальных нарушителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Общее количество камер, работающих на муниципальных платных парковках, превысило 80. В ближайшие дни планируют запустить еще 59 камер. К октябрю дополнительно установят 110 комплексов.

Система фиксирует автомобиль при въезде на парковку и повторно при выезде. Комплекс определяет время пребывания машины на платном парковочном месте.

Контроль ведут в том числе за водителями, которые снимают государственные регистрационные номера со своих автомобилей на платных муниципальных парковках. Новые камеры фиксируют номер машины при заезде на парковочное место.

За первые сутки после установки 21 новой камеры система выявила 94 потенциальных нарушителя. Сейчас на муниципальных платных парковках Краснодара работают более 80 камер.

В ближайшие дни количество работающих камер увеличат еще на 59. К октябрю планируют запустить дополнительно 110 камер.

Комплекс делает снимок автомобиля в момент въезда на парковку и при выезде с нее. На основании этих данных он определяет продолжительность пребывания машины на платной стоянке.

Водителям рекомендуют своевременно оплачивать парковку. Возможность постоплаты продлили до конца следующих суток. Стоимость парковки составляет от 30 до 100 руб. за час.

Штраф за неоплату парковки составляет 3 тыс. руб.

Мария Удовик