Главу завода под Волгоградом оштрафовали за сокрытие 99 млн руб. налогов

Фроловский городской суд Волгоградской области оштрафовал гендиректора ООО «Донской электрометаллургический завод» (ДЭМЗ) Павла Зотова на 1 млн руб. за сокрытие налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

С июня по август 2025 года задолженность завода перед бюджетом выросла с 63,2 млн до 99,4 млн руб. Налоговая приостановила операции по счетам, но Павел Зотов организовал расчеты через третьих лиц, минуя счета предприятия. Следствие установило, что он давал указания бухгалтеру направлять контрагентам письма о перечислении денег напрямую кредиторам. За три месяца через такую схему провели 715,1 млн руб., при этом у завода была возможность погасить долг в 99,4 млн руб., но деньги направили на иные цели.

Весной 2025 года жители Фролово пожаловались на выбросы, связанные с работой ДЭМЗ, и обратились к главе СК Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину. В феврале этого года Роспотребнадзор не нашел загрязнений, при этом Росприроднадзор выявил нарушения, в числе которых отсутствие комплексного экологического разрешения, лимитов на отходы, нормативов выбросов и планов на периоды неблагоприятной погоды. Ущерб окружающей среде оценили в 172,6 тыс. руб. Осенью 2025 года господина Зотова штрафовали на 20 тыс. руб., а завод — на 50 тыс. руб. за задержку зарплаты 315 сотрудникам.

ООО «ДЭМЗ» учреждает ООО «Экотехноспектр» (99,9%) и Павел Зотов (0,1%). Основной вид деятельности предприятия — производство непрерывнолитой стальной заготовки. В 2025 году выручка завода составила 3,8 млрд руб. (-30% год к году), а чистая прибыль 16 млн руб. (-72% год к году). По состоянию на 1 июля 2026 года предприятие имеет задолженность перед ФНС в размере 146 млн руб. В отношении завода открыто 45 исполнительных производств на 309 млн руб.

Нина Шевченко