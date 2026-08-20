Четыре БПЛА сбили над морем в районе Севастополя

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. В городе работают силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. По приведенным данным, четыре БПЛА сбили над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке, сообщает глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный Русский музей Фото: Государственный Русский музей

Военные ведут работу по уничтожению БПЛА из различных средств поражения, в том числе с применением стрелкового оружия.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Мария Удовик