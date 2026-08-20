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Бывший игрок РПЛ и Бундеслиги-2 стал футболистом «СКА Ростов-на-Дону»

Александр Жиров присоединился к составу медийного футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: пресс-служба «СКА Ростов-на-Дону»

Фото: пресс-служба «СКА Ростов-на-Дону»

Защитник является воспитанником «Динамо» из Барнаула. В разные годы он выступал за «Волгарь», «Анжи», «Томь», «Краснодар», «Зандхаузен», «Балтику», «Ахмат» и «Челябинск». Кроме того, на счету Александра Жирова 146 матчей во второй Бундеслиге, пять игр в Кубке Германии и 96 встреч в Российской Премьер-лиге.

Всего за карьеру футболист провел 476 матчей, забил 23 гола и отдал 10 голевых передач.

Константин Соловьев

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