Бывший игрок РПЛ и Бундеслиги-2 стал футболистом «СКА Ростов-на-Дону»

Александр Жиров присоединился к составу медийного футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «СКА Ростов-на-Дону» Фото: пресс-служба «СКА Ростов-на-Дону»

Защитник является воспитанником «Динамо» из Барнаула. В разные годы он выступал за «Волгарь», «Анжи», «Томь», «Краснодар», «Зандхаузен», «Балтику», «Ахмат» и «Челябинск». Кроме того, на счету Александра Жирова 146 матчей во второй Бундеслиге, пять игр в Кубке Германии и 96 встреч в Российской Премьер-лиге.

Всего за карьеру футболист провел 476 матчей, забил 23 гола и отдал 10 голевых передач.

Константин Соловьев