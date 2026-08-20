В Левокумском округе Ставрополья произошло два ДТП с погибшим и шестью пострадавшими

В Ставропольском крае накануне, 19 августа, в Левокумском округе произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали шесть человек и один погиб. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Первое происшествие произошло 08:20 на трассе «Урожайное — Турксад — Арзгир», где столкнулись ВАЗ-2107 и Lada Granta. В аварии пострадали пятеро. 17-летний водитель ВАЗа с сочетанной травмой госпитализирован в медучреждение Буденновска. Также в больницу доставили 56-летнюю водителя Lada Granta. Двое пассажиров — 59-летняя женщина и 26-летний мужчина, местные жители, — получили травмы и были госпитализированы. Пассажир ВАЗ-2107, местный житель 19 лет, впоследствии скончался от полученных травм.

Обстоятельства аварии и степень ответственности водителей устанавливаются, проводится проверка.

В тот же день, около 09:25, на автодороге «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» служебный транспорт Левокумской больницы — Lada Granta — столкнулась с грузовиком Volvo с полуприцепом. В результате аварии пострадали 63-летний водитель и 17-летний пассажир машины медицинской службы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Константин Соловьев