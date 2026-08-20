Главные новости за 20 августа. Новороссийск

В Южном районе Новороссийска завершается обустройство Детского центра на базе библиотеки-филиала №5. В помещении уже закончен ремонт, установлена большая часть мебели, продолжается поставка оборудования и книжного фонда.

В Новороссийске в возрасте 77 лет скончался Александр Исаакович Корсуворов — полковник пограничной службы в отставке, ветеран военной службы. Прощание с военным состоится в пятницу, 21 августа, в 11:00 в Доме офицеров.

По состоянию на 9:00 20 августа в Новороссийске топливо отпускали на 26 автозаправочных станциях. АИ-100 по-прежнему отсутствовал, АИ-95 доступен был на восьми АЗС, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на 24.

Глава Геленджика Алексей Богодистов встретился с жителями домов в районе Голубой Бухты, пострадавшими в результате атаки беспилотников 12 августа. Власти намерены помочь с восстановлением окон и крыш, а также компенсировать расходы на ремонт поврежденных автомобилей.

Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск Россельхозбанка о признании банкротом ООО «Новоросметалл». Заявление поступило 18 августа, предварительное заседание назначено на 16 сентября.