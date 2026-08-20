Главные новости за 20 августа. Сочи

С 11 по 13 сентября в Сочи пройдет серия горных велогонок «Три Горы Осень», из-за чего на отдельных участках дорог введут временные ограничения движения. 13 сентября изменения затронут маршруты автобусов №105э, №535э и №571.

Спасатели эвакуировали двух туристов из Краснодарского края, потерявшихся при спуске с горы Фишт рядом с Сочи, один из них получил перелом руки. 17-летнего сына обнаружили в расщелине Большого Фиштинского ледника на высоте около 2,5 тыс. м, обоих туристов на вертолете доставили к врачам.

Новое Краснополянское шоссе в Сочи до конца 2026 года приведут к нормативным характеристикам на всем протяжении. Сейчас специалисты работают на участке км 0—км 11, ранее работы завершили на участках км 13—20, км 23—38 и км 39—41.

В Краснодарском крае продолжается сезон сбора чайного листа, который проходит с мая по октябрь. Специалисты рассказали, что зимние холода сдерживают распространение тропических вредителей.

В Сочи планируют разработать мастер-план развития территории, который определит долгосрочные приоритеты города и порядок реализации инфраструктурных и градостроительных проектов. Документ также должен учитывать вопросы берегоукрепления и оползневых процессов.

В Сочи по состоянию на 09:00 20 августа работают 52 автозаправочные станции, топливо представлено в зависимости от конкретной АЗС. В городе доступны АИ-95 и АИ-92 на 25 станциях, дизель — на 38, газ — на 14.

20 августа температура воды в Черном море у берегов Краснодарского края остается в диапазоне от +25 до +28 градусов, без изменений за сутки. Самое теплое море зафиксировали в Сочи и Туапсе.