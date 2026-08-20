Сумма на срочных вкладах воронежцев превысила 633 млрд рублей

К 1 июля 2026 года воронежцы хранили на срочных вкладах 633,5 млрд руб. За 12 месяцев сумма выросла на 17%. Также на 17,5% выросли остатки на текущих счетах жителей региона — до 233,5 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регулятора, в Воронежской области ускорилось потребительское кредитование. С января по июнь 2026-го жители региона заняли у банков 137 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го объем выдач увеличился на 24%. Задолженность выросла на 4% — до 209 млрд руб.

«Поскольку ставки снижаются, люди активнее берут кредиты. Однако склонность к сбережениям сохраняется, ведь проценты, которые предлагают банки по депозитам, по-прежнему выше инфляции», — прокомментировала заместитель управляющего региональным отделением Банка России Анна Сухова.

на этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Воронежской области перед банками к 1 июля достигла 236,5 млрд руб. За год объем долгов увеличился почти на 3,6 млрд руб., или на 1,5%.

Денис Данилов