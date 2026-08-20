Ставропольский край вошел в топ-5 по спросу на съем загородных домов в августе

В августе Ставропольский край вошел в число лидеров среди регионов по спросу на посуточную аренду загородных домов. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

Сервис проанализировал спрос на посуточную аренду загородных домов и квартир в регионах, где проходят ярмарки и праздники, посвященные сбору урожая. На первом месте рейтинга оказался Краснодарский край, далее идут Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставропольский край.

По данным сервиса, средняя стоимость аренды загородного дома в регионах составляет 10 тыс. руб. в сутки. Более бюджетные варианты находятся в Алтайском крае, где отдых обходится в 6,7 тыс. руб., в Ставропольском крае 8,4 тыс. руб. и в Карачаево-Черкесии 8,6 тыс. руб. Дома в среднем бронируют на компанию из шести человек, отдыхают за городом около четырех дней. Как отмечают в «Авито Путешествиях», планируют такие поездки заранее, примерно за 57 дней.

Посуточный съем квартир в городах Северного Кавказа также остается популярным. Так, в пятерку городских направлений вошел Пятигорск. Первые четыре строчки рейтинга занимают Казань, Краснодар, Анапа и Ростов-на-Дону.

«Средняя стоимость квартиры в этих регионах составляет 3,6 тыс. руб. за ночь. В квартирах останавливаются по три человека в среднем на четыре ночи, дольше всего в Анапе (восемь ночей) и Пятигорске (шесть ночей). Глубина бронирования квартир составляет в среднем 51 день, однако в туристические Анапу и Пятигорск поездки планируют заранее, за 80 и 70 дней соответственно»,— отметили в пресс-службе сервиса.

Кристина Федичкина