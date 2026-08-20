РАО подало два иска к компании рэпера Гуфа в свердловский суд

Российское авторское общество (РАО) подало два иска в Арбитражный суд Свердловской области к компании «Дома» рэпера Гуфа (Алексей Долматов). Как следует из картотеки, 22 июля РАО подало заявление с исковыми требованиями в размере 4,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ефим Брянцев / Коммерсантъ Фото: Ефим Брянцев / Коммерсантъ

23 июля иск был принят, позже компания «Дома» заявляла ходатайства об ознакомлении с материалами дела и об отложении судебного разбирательства. Следующее заседание назначено на 24 августа.

Второй иск РАО подало в свердловский суд 19 августа. По нему сумма исковых требований составляет более 1,2 млн руб. В чем суть требований по данным искам, пока неясно.

Напомним, в 2024 году РАО отсудило у свердловской компании «Шоутайм» 240 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на произведения британской группы Depeche Mode.

Мария Игнатова