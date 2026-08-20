Ярослав Сумишевский, Дебюсси и Comedy Club

В ближайшие дни жителей и гостей Сочи ждет разнообразная культурная программа: концерты, спектакли, кинопоказ, лекции и юмористические шоу. Главные события — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

22 августа в 20:00 в концертном зале «Фестивальный» выступит Ярослав Сумишевский. Певец представит специальную программу, в которую войдут известные хиты в новых аранжировках и новые песни. Артист также расскажет о своем творческом пути, а концерт дополнит живая музыка, световое оформление и современная сценическая режиссура.

Стоимость билетов — 1500 руб. (12+)

23 августа в 18:00 в КЦ «Сириус» пройдет «Парад юношеских оркестров». На сцене выступят Челябинский детско-юношеский симфонический оркестр и Уральский юношеский оркестр. В программе прозвучат произведения классической музыки в исполнении молодых музыкантов, а солистами станут Грант Башмет и Вадим Попонин. 25 августа фестиваль завершится выступлением Всероссийского и Всемирного юношеских симфонических оркестров под управлением Юрия Башмета.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

21 августа в 20:00 в Зимнем театре в Сочи покажут спектакль «Почему я?» с Ириной Горбачевой. Постановка в формате исповеди основана на реальных событиях из жизни актрисы и сочетает драматические и комедийные эпизоды. Горбачева рассуждает о любви, семье, судьбе и собственном пути, отвечая на вопрос «Почему я?» в искреннем разговоре со зрителями.

Стоимость билетов — от 10 500 руб. (18+)

Вверх

Какие фильмы в прокате

С 20 августа в кинотеатре ТЦ «МореМолл» показывают триллер «Параллельные истории». Писательница Сильви наблюдает за соседями и превращает их жизни в сюжет собственного романа, добавляя в него страсть, ревность и предательство. Когда ее помощник Адам копирует рукопись и выдает ее за свою, граница между вымыслом и реальностью стирается. Главные роли исполняют Изабель Юппер, Виржини Эфира, Венсан Кассель и Пьер Нинэ.

Стоимость билетов — от 670 руб. (18+)

21 августа в этом кинотеатре покажут документальный фильм «Сила утопии: Ле Корбюзье в Чандигархе». Картина рассказывает об индийском городе, который Ле Корбюзье спроектировал как символ новой демократии, прогресса и справедливого общества. Авторы фильма исследуют, насколько идеи архитектора воплотились в реальной жизни Чандигарха, и показывают город глазами его жителей, архитекторов и деятелей искусства.

Стоимость билетов — 400 руб. (18+)

21 августа здесь также покажут спектакль в кино «Добрый человек из Сезуана» в постановке Юрия Бутусова. В центре истории — Шен Те, которая пытается оставаться доброй в жестоком и равнодушном мире, но сталкивается с последствиями своей доброты. Главную роль исполняет Александра Урсуляк, получившая за эту работу «Золотую Маску». Постановка сочетает драму, живую музыку, танец и элементы кабаре.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

22 августа для юных зрителей будет демонстрироваться мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны». Лунтик узнает, что его папа исчез на обратной стороне Луны, и вместе с кузнечиком Кузей отправляется на его поиски. К друзьям присоединяются гусеницы Вупсень и Пупсень, а путешествие приводит героев к новым опасным и необычным приключениям.

Стоимость билетов — 820 руб. (0+)

Также в кинотеатре ТЦ «МореМолл» показывают фильм ужасов «Ешь. Молись. Худей». Студентка-медик Хана пытается добиться идеальной фигуры и начинает экспериментировать с методами похудения, используя человеческие останки. Однако опыт пробуждает зловещую силу, которая вторгается в ее жизнь. Чем стройнее становится девушка, тем сильнее оказывается существо, которое начинает ее преследовать.

Стоимость билетов — 950 руб. (18+)

Кроме того, в кинотеатрах Сочи показывают криминальную драму «Мошенники». Главный герой Дамир всю жизнь занимается аферами, а его крупнейшей схемой становится создание собственного банка и хищение миллиардов долларов. Оказавшись в руках криминального авторитета Ерлана и опасаясь за свою жизнь, Дамир раскрывает все мошеннические схемы, в которых участвовал.

Стоимость билетов — от 670 руб. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

22–23 августа в «Роза Холл» в Эстосадке пройдет фестиваль Comedy Club «Comedy на высоте». Зрителей ждут выступления Павла Воли, Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова, Демиса Карибидиса, Марины Кравец, группы USB и других резидентов. За два дня на высоте 560 метров над уровнем моря покажут новые юмористические номера, которые еще не выходили в эфир ТНТ.

Стоимость билетов — от 15 000 руб. (18+)

23 августа в 13:00 в КЦ «Сириус» пройдет лекция «Клод Дебюсси: в предзакатной созерцательности». Слушатели познакомятся с творчеством французского композитора и его ролью в мировой музыкальной культуре. В программе — разбор известных произведений Дебюсси, среди которых «Прелюдии» для фортепиано, опера «Пеллеас и Мелизанда», симфонические эскизы «Море» и Соната для скрипки и фортепиано.

Стоимость билетов — 500 руб. (6+)

23 августа в 20:00 на площадке «Южное взморье» в Сочи выступит стендап-комик Нидаль Абу-Газале с новой программой Abu Show & Stand-up. Зрителей ждет сочетание авторского материала и импровизации с участием публики. Нидаль известен как создатель Abu Show, собравшего более 150 млн просмотров на YouTube, а также участник шоу «Книжный клуб», «Разгоны» и «Это про меня».

Стоимость билетов — 2100 руб. (18+)

Вверх