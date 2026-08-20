«Дом Бернарды Альбы», джаз и концерт ко Дню флага РФ

Предстоящие выходные в Новороссийске обещают быть насыщенными. Жителей и гостей города-героя ожидают культурные события на любой вкус: от пронзительных спектаклей и джазового фестиваля до акустических концертов у пруда и киноновинок. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов / Коммерсантъ Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

Какие спектакли посетить

21 августа в 18:30 в Театре Старого Парка в Кабардинке состоится спектакль «Последняя попытка». Эта пьеса исследует перипетии семейной жизни, любовные переживания, кризис среднего возраста и эмоциональные порывы молодости. Михаил Задорнов преподносит серьезные темы с юмором, так что зрители могут смеяться до слез. Он мастерски описывает отношения через абсурдные и уморительные сцены, подкрепленные остроумными диалогами. Как сказано в описании, каждый персонаж в спектакле переживает свою «последнюю попытку»: создать семью, спасти брак, покончить с жизнью или начать ее с чистого листа. Их взаимодействие наполнено курьезными и неожиданными поворотами, которые одновременно смешат и трогают до глубины души.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

22 августа в 19:00 в Новороссийском городском театре пройдет спектакль «Дом Бернарды Альбы». Постановка ставит перед зрителями вопрос: способна ли материнская любовь обернуться трагедией? Где проходит тонкая грань между безоговорочной преданностью семейным устоям и давлением общества? Для Бернарды счастье ее дочерей стоит на первом месте, но какой ценой?! Бесконечно любя их и стараясь обеспечить им светлое будущее, мать, сама того не ведая, разрушает их жизни.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

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На какие концерты сходить

22 августа в 10:00 в сквере Карла Маркса состоится праздничный концерт ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

«В программе — самые душевные и патриотические песни, знакомые каждому с детства. Это мелодии, которые объединяют поколения: их поют дома, на праздниках, в кругу семьи и друзей»,— сообщают организаторы.

Вход свободный.

23 августа в 18:30 в Театре Старого Парка в Кабардинке пройдет торжественное закрытие III Летнего джазового фестиваля. На сцене выступит эстрадно-джазовый оркестр Ильи Филиппова (Краснодар). Под управлением пианиста и дирижера Ильи Филиппова прозвучат джазовые стандарты, музыка эпохи свинга и произведения, раскрывающие всю красоту и масштаб оркестрового джаза.

Илья Филиппов — один из самых заметных джазменов юга России, лауреат многочисленных конкурсов, заслуженный артист Кубани. Много лет он был художественным руководителем и главным дирижёром Биг-бенда Георгия Гараняна, а сейчас возглавляет музыкальный шоу-театр «Премьера».

Стоимость билетов — от 2900 руб. (12+)

23 августа в 19:00 в Семейном парке Park Home выступит Вика Победа — автор-исполнитель из Сибири. Ее музыка объединяет авторскую песню, инди и элементы фолка, а особую атмосферу создают живой голос, гитара и перкуссия. В программе — авторские песни и любимые каверы в акустическом звучании. Зрителей ждут закат над прудом и музыка под открытым небом.

Стоимость билетов — от 900 руб. (6+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) можно посмотреть как отечественные, так и зарубежные фильмы.

Для любителей ужасов в прокат вышел фильм «Крушение рейса». По сюжету: самолет международного рейса Лос-Анджелес — Шанхай вынужден совершить аварийную посадку в океане. Те, кто выжил в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении самолета. Теперь им предстоит объединиться, чтобы спастись от кровожадных акул. Они теряют веру в спасение, но продолжают отчаянную борьбу за жизнь.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Также в кинотеатрах города идет показ приключенческой сказки для всей семьи «Последний богатырь. Колобок». Подлинная история самого харизматичного жителя Белогорья и вселенной «Последнего богатыря» — Колобка. Зрители узнают, с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада. Приключение, в котором Колобок и его случайные друзья обретут себя.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Романтическая комедия «40 свиданий, 40 ночей» рассказывает о Леа, в жизни которой все под контролем, кроме мужчин и аренды за квартиру, которую надо платить. После очередного неудачного свидания бабушка предлагает ей сделку: найти достойного парня за 40 свиданий, и та покроет аренду ее квартиры на целый год.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Вместе с детьми можно отправиться на просмотр мультфильма «Лидия и Всадник Тумана». «Когда старшего брата Лидии похищает таинственный Заклинатель, девочка отправляется на поиски по Туманному морю. Подобранная командой летающего корабля «Дельфин», Лидия становится ученицей астромага Амброзии, которая ищет своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, Лидии предстоит освоить магию созвездий — и научиться доверять силе собственных воспоминаний»,— сказано в описании мультфильма.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

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