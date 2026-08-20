Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в Ростовской области вырос на 6,9%

В Ростовской области спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом вырос на 6,9% в июле 2026 года по сравнению с июлем 2025 года. Средняя цена автомобиля при этом составила 2,4 млн руб. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

Более всего вырос спрос на автомобили марки Mazda (+49,6%), далее идут Nissan (+26,4%), Land Rover (+20%), BMW (+17,1%), а также Chevrolet (+15,5%). Среди отдельных моделей наибольший рост показала Mazda CX-5: спрос на нее увеличился на 63,2%. Далее расположились Lexus RX — показатель вырос на 61,8%, и LADA Niva Legend — на 61,1%.

Тройку самых популярных SUV с пробегом в Ростовской области формируют LADA Niva со средней ценой 449 тыс. руб., Kia Sportage (2 млн руб.) и Chevrolet Niva (548 тыс. руб.).

«С января по июль кроссоверы и внедорожники остаются самым востребованным сегментом среди автомобилей с пробегом. За первые семь месяцев года спрос на них в Ростовской области вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как весь вторичный рынок в целом по России вырос на 10%»,— отметили в пресс-службе сервиса.

Кристина Федичкина