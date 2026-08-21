В Черноземье 22 августа ожидается жаркая погода, до +33°C

В субботу, 22 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая погода без осадков. Температура будет варьироваться от +20°C до +33°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +25°C, днем поднимется до +33°C, вечером опустится до +29°C, а ночью будет +20°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +25°C, днем воздух прогреется до +33°C, вечером ожидается +29°C, а ночью температура сохранится на уровне +22°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +25°C, днем будет до +32°C, вечером — +29°C, а ночью температура опустится до +21°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +22°C, днем поднимется до +30°C, вечером будет +27°C, а ночью столбик термометра покажет +20°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +20°C, днем — +29°C, вечером столбик термометра покажет до +27°C, а ночью снова — +20°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +21°C, днем — +28°C, вечером — +26°C, а ночью столбик термометра вновь опустится до +21°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова