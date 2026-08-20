Ставрополье увеличило финансирование гандбольного клуба «Виктор»

Министерство спорта Ставрополья повысило бюджет гандбольного клуба «Виктор» на предстоящий сезон 2026-2027 годов. Об этом сообщил директор спортивного объединения Иван Фиев в РИЦ края, передает «Победа 26».

По его словам, финансирование в 2026 году было увеличено всем профессиональным командам региона, в том числе «Виктору». Вместе с тем прибавка оказалась незначительной — соглашение с администрацией Ставрополя пока не подписано.

«Учитывая инфляцию, потребность клуба несколько больше», — уточнил Фиев.

Тат Гаспарян