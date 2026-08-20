Шесть УК в Воронеже оштрафуют за грубое нарушение лицензионных требований

В отношении должностных лиц шести управляющих компаний в Воронеже возбуждены административные дела за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований (ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ, административный штраф от 100 до 250 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет). Как сообщили в прокуратуре области, поводом для проверок стала задолженность организаций перед ресурсоснабжающими предприятиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сумма долга, по данным надзора, превысила две среднемесячные величины обязательств по оплате коммунальных ресурсов. Общую сумму задолженности в ведомстве «Ъ-Черноземье» не уточнили.

По данным прокуратуры, речь идет об ООО УК «Департамент комфорта», ООО «УК титан», ООО «Березка», ООО УК «Паритет», ООО «УК "Комплексное благоустройство домов"» и ООО УК «Зеленый квартал». Они обслуживают в Воронеже 39 многоквартирных жилых домов.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Арбитражный суд рассматривает иск управления МВД России по городу Липецку к управляющей компании «Флагман» о взыскании ущерба за залитие участкового пункта полиции. Сумма требований УМВД составляет 2 млн руб.

Мария Свиридова