В Новороссийске льготнику не обеспечили регулярную выдачу панкреатина

В Новороссийске городская поликлиника №1 не обеспечила инвалида I группы одним из назначенных льготных препаратов. Росздравнадзор установил, что в 2026 году пациент получил панкреатин лишь трижды — 13 и 18 марта и 20 апреля, сообщается в материалах проверок Генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Другим назначенным препаратом пациент был обеспечен до середины 2027 года. При этом сведений о выписанных, но не обеспеченных льготных рецептах на панкреатин в Росздравнадзор медорганизация не предоставила.

По итогам рассмотрения обращения ведомство выявило признаки нарушения права пациента на гарантированное лекарственное обеспечение и недостаточного внутреннего контроля за качеством оказания медицинской помощи. Поликлинике объявлено предостережение.

Случай стал не первым подобным нарушением в этой медорганизации. В прошлом году поликлинике №1 уже объявляли предостережения из-за нерегулярного обеспечения льготников назначенными препаратами, в том числе инвалида I группы, нуждавшегося в обезболивающем средстве.

Еще одно предостережение в прошлом году получила поликлиника №3. Там не была своевременно подана дополнительная заявка на «Руксолитиниб», назначенный пациентке с инвалидностью II группы.

Анна Гречко