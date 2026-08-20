Во время конкурса «Новая волна» в Казани запустят бесплатные шаттлы

В дни проведения музыкального конкурса «Новая волна» с 20 по 26 августа в Казани организуют бесплатные шаттлы для зрителей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Автобусы будут отправляться от «Ак Барс Арены» с 21:30 по мере заполнения.

Транспорт будет курсировать по четырем направлениям: до 10-го микрорайона, станции метро «Площадь им. Г. Тукая», остановки «Разъезд Восстания» и улицы Халева. Посадка — на остановке «Футбольный стадион „Ак Барс Арена“» на улице Чистопольской.

В этом году в конкурсе участвуют 12 финалистов из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Грузии.

Анна Кайдалова